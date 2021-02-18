عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول منزل أمريكي ثلاثي الأبعاد للبيع.. إليك السعر

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

عرضت شركة إنشاءات أمريكية أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة للبيع عبر الإنترنت بسعر 299.99 ألف دولار.



وتهدف الشركة من خلال هذه الفكرة إلى استعراض قدراتها في طباعة المنازل بهذه الطريقة.

ونقلت وكالة رويترز، عن كيرك أندرسن مدير العمليات لدى شركة "SQ4D" التي تستخدم طرق البناء الآلية أو الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء الهياكل والمنازل، قوله هذا هو المستقبل ولا شك فيه، وما نريد القيام به هو طباعة المنازل قوية ورخيصة سريعًا.

ويضم المنزل المطبوع ثلاثي الأبعاد مساحة للمعيشة 1407 أقدام مربعة (130.71 متر مربع)، ويتألف من ثلاث غرف للنوم، وحمامين، ومرآب منفصل.

وتمت صناعة الأرضية، وأثاث المنزل وكافة الجدران بطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقول كريك أندرسن إن آلية تشييد المنزل تمت بالطريقة ثلاثية الأبعاد التي يتم من خلالها توجيه ماكينة الطباعة لتطبيق تصميم المنزل على أرض الواقع وبأقصى درجة من الدقة.

وأضاف أنه استلهم فكرة ابتكار آلة طباعة ثلاثية الأبعاد للمنزل، من آلة طباعة ثلاثية الأبعاد أصغر حجما مخصصة لطباعة الأشكال والمجسمات.

واستغرقت عملية تشييد جدران المنزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد 48 ساعة، في حين استغرق تشييد المنزل بالكامل 8 أيام متواصلة، ما يعتبر وقت أقل وبتكلفة أرخص بنسبة 30% من عملية تشييد المنازل بالطريقة التقليدية.