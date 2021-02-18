"جلاكسي بوك برو".. لاب توب من سامسونج بـ"القلم الذكي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جلاكسي بوك برو.. لاب توب من سامسونج بـالقلم الذكي

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

كشف شركة سامسونج عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية عن خطط لطرح أجهزة لاب توب جديدة.



وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن الأجهزة الجديدة من سامسونج باسم "جلاكسي بوك برو"، وجلاكسي بوك برو 360.

ويضيف: ستعمل هذه الأجهزة بشاشات متطورة طراز OLED، وبخاصية استخدام أقلام سامسونج الذكية S PEN، مع قابلية اتصال بشبكة الجيل الخامس للإنترنت فيما يخص لاب توب جلاكسي بوك برو 360.

ووفق التقرير فإن شاشات الأجهزة ستتوفر بقياس يتراوح ما بين 13.3 بوصة، و 15.6 بوصة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع أجهزة الحاسوب الجديدة من سامسونج بحلول شهر مارس المقبل، على أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن المواصفات قبل طرحهما رسميا.

وخفضت سامسونج بشكل مفاجئ سعر هاتفها الذكي جالاكسي" زد فليب 5G" رسميا 250 دولارا ، ليصبح سعر الهاتف القابل للطي 1200 دولار.

ورأى موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، أنه رغم هذا الخفض ما زال الهاتف مطروحا بتكلفة باهظة الثمن.

كانت التكلفة الرسمية التي طرح بها هاتف جلاكسي، حين أعلن عنه للمرة الأولى عام 2020، هي 1449.99 دولار.