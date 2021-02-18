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التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة المملكة بأن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية، متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وشدد التحالف العربي الذي تقوده السعودية على استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وبأن التحالف سوف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومين من إيران.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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