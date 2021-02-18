شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العرفى في اليمن، تدمير مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقال التحالف العربى، إن مليشيا الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين.

وكان صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت خلال الساعات الأولى من الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.