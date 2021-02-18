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الفستان التيشيرت.. نجم الموضة في 2021

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفستان التيشيرت.. نجم الموضة في 2021

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

يمثل الفستان التيشيرت نجم الموضة في 2021، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها.

 

 وتتضمن تشكيلات الماركات العالمية هذا الفستان مثل Zara وMango وH&M.

 

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الفستان التيشيرت عبارة عن فستان على هيئة تيشيرت، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع مريح وكاجوال ومثير.

 

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان التيشيرت يطل بقصة قصيرة أو متوسطة الطول أو طويلة، مشيرة إلى أنه يتناغم مع جاكت جلد أو جاكت جينز لتأكيد الطابع الكاجوال للفستان، على أن يتم حينئذ ارتداء بوت أو حذاء رياضي.

 

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق الفستان التيشيرت مع بليزر وجورب طويل، وتكتمل أناقة هذه الإطلالة بحذاء ذي كعب عال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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