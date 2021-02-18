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الحريري يواصل جولاته الخارجية وتأكيد قطري على استمرار دعم لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المكتب الإعلامي للحريري نقلاً عن "وكالة الأنباء القطرية"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم مع رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.  
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على "استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار". 
هذا ويواصل الحريري جولاته الخارجية، لإعادة العلاقات اللبنانية-العربية وتأمين الدعم اللازم فور تشكيل حكومة إختصاصيين تماشياً مع المبادرة الفرنسية. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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