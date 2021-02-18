شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبى: حتى الآن لم يرد أى شىء من البعثة الأممية حول المناصب السيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، ما يجرى تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه حتى الآن لم يرد المجلس أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية، وأن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقا للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.

وكان قال يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنه أمام الشعب الليبى فرصة لبناء دولة موحدة من دون تدخل أجنبى وبدون أسلحة خارجة عن الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف المبعوث الأممي في ليبيا: "نلتزم بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية".

وفى وقت سابق عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع فى البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

جاء ذلك في اتصال هاتفى أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وعبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.