شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى على طريق الناصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام عراقية تأكيدها أن عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الناصرية.

وقبلها أكد برهم صالح، الرئيس العراقي، ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب بعد الهجوم الإرهابى على مطار أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال برهم صالح الرئيس العراقي إن الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد، وفقا لخبر عاجل بثه قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس العراقي: "استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد".