شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح أبرز الأخطاء الشائعة في الوضوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، الأخطاء الشائعة أثناء الوضوء.

وقال الشيخ الخثلان:” عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين، ويترك غسل الكفين، وهذا الوضوء غير صحيح، ولا تصح معه الصلاة لكونه قد ترك قدرا كبيرا من أعضاء الوضوء “وهما الكفان”.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان: “أنه بدون غسل الكفين أول الوضوء أي قبل المضمضة، لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء”.