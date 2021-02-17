شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تصفية مستحقات «عمالة متوفين» بأكثر من 22 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ 22 مليون و44 ألف ريال خلال الشهر الماضي.
وأشارت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض، إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع سفارات بلاد العمال المتوفين أو ذويهم.
وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن إدارة العلاقات العمالية أصدرت خلال الفترة نفسها 2640 رخصة خروج نهائي، بمبلغ تجاوز 26 مليونا، وتعاملت مع 432 بلاغ تغيب بعد التحقق من صحتها.
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