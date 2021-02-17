شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا والاحترازات والتذكير بالبروتوكولات.. تفاصيل مؤتمر الصحة غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس. ويستعرض خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العديد من الموضوعات كالتالي: – لقاحات كورونا – الالتزام بالإجراءات الاحترازية – خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية – الإجابة على أبرز الاستفسارات – الإحصائيات والخدمات الصحية – الأوضاع العالمية كما يتحدث خلال المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض: – الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق – التذكير بالبروتوكولات الصحية

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