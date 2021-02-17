صور تكشف أضرار الهجوم الصاروخي على قاعدة أمريكية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ودمرت الصواريخ التي ضربت قاعدة في أربيل، ليلة الاثنين الماضية، منشأة سكنية لمقاول، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني غير أمريكي توظفه الولايات المتحدة، وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.

ونشرت مراسلة الموقع الأمريكي، كاتي بو ويليامز، على صفحتها الرسمية "تويتر"، مجموعة من الصور للمنشآت المتضررة، وقالت: "يمكنك أن ترى فوضى الأسرّة في الداخل... المقاولون هنا في حالة من الصدمة والحزن".

وتُظهر صور ويليامز للقاعدة الأمريكية الواقعة في الطرف البعيد من المطار الدولي في المدينة، خيام محترقة بالكامل حتى هياكلها المعدنية، وكشفت عن طاولات وأسرّة سوداء وسط علامات تدل على انهيار الحياة الطبيعية.

وسقطت عدة صواريخ على مدينة أربيل، قسم منها في حي وزيران وآخر في شارع 40 متر، فيما أعلن التحالف الدولي، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مقاول مدني وإصابة 9 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل.

وتبنت الهجمات مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم"، متوعدة ما وصفته بـ "الاحتلال الأمريكي" في كل شبر من أرجاء الوطن، بمزيد من الهجمات، التي اعتبرها الرئيس العراقي برهم صالح تمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.