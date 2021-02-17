تعليق سعودي قوي على هجمات "أنصار الله": عمل جبان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وصف فيها الهجمات الحوثية على مأرب بأنها "عمل إرهابي جبان".

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وقال آل جابر: "رفض المليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام، واستمرار استهدافها للمملكة لمساندتها الشعب اليمني، وهجومها على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من 2 مليون يمني أغلبهم نازحين من شمال اليمن، عمل إرهابي جبان".

وتابع السفير السعودي، بقوله: "تلك الأعمال تفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام".

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد دعا في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضع حدا لتصعيد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، وهجماتها التي تستهدف السعودية بشكل يومي.

وقال ابن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، إن "ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد رسائل واضحة بأنها غير معنية بالسلام وهو ما يستلزم ممارسة أقصى الضغوط عليها لوقف اعتداءاتها والتعامل الإيجابي مع جهود إحلال السلام"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن "على مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري للحوثيين والانتهاكات المتكررة وإجبارهم على ضبط سلوكهم ووقف اعتداءاتهم وتماديهم في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وتواصل جماعة أنصار الله، منذ نحو أسبوعين، تصعيد هجماتها على مدينة مأرب الغنية بالنفط التي تسيطر عليها قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في معارك عنيفة خلّفت عشرات القتلى من الطرفين في الساعات الماضية.

​وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، الاثنين الماضي، من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

كما أعلنت السعودية كذلك في وقت سابق من اليوم، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان له، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله"، ليل أمس الأربعاء، باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أول أمس الاثنين، إحباط هجوم جديد لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مسيرة استهدف المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.