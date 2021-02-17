أمير الكويت يوجه بتأجيل جلسات مجلس الأمة في ظل أزمة مع الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا): "صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 استناداً إلى المادة 106 من الدستور"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن المادة المذكورة تسمح لأمير البلاد بإصدار مرسوم يتم بموجبه تاجيل اجتماع مجلس الأمة (البرلمان) لمدة لا تتجاوز شهرا، على ألا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

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ويأتي المرسوم الأميري في ظل تأخر رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد في إعلان تشكيلته الحكومية الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن تأخر إعلان الحكومة يرجع إلى أسباب بينها "الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن القبول بالمنصب الوزاري".

ووفق المصادر نفسها، أدت حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها، إلى عزوف العديد من المرشحين لشغل حقائب وزارة عن القبول بالمنصب.

وقالت إن هؤلاء المرشحين "لا يريدون الدخول في مواجهات مع النواب من جهة، ويوقنون ـ مع استمرار التصعيد النيابي ـ بقصر عمر الحكومة من جهة أخرى".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر أمير البلاد قرارا أميريا بإعادة تعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان صباح الخالد قدم استقالة الحكومة للأمير بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.