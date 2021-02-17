شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهاً عاجلاً لمستخدمي طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة” السريع.

وأهاب فرع وزارة النقل بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لهطول الأمطار على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة).

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث امتاز ، وحالة البحر مائج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.