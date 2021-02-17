شكرا لقرائتكم خبر عن الخرج.. ضبط 30 بدلة عسكرية و800 قطعة من الأنواط والشعارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.
وتمكنت من ضبط 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، بالإضافة إلى مكينة تطريز الشعارات والأنواط، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.
وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطو وجوازات الرياض، مكتب العمل، قوة المهمات والواجبات في الخرج.
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