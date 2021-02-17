شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح وغبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 31 كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل تبوك وطريف 1 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.