سفير الإمارات في تل أبيب يستهل نشاطه بتغريدة... ماذا قال؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد آل خاجة: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "اتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

وكانت السفارة الإماراتية في تل أبيب أعلنت اليوم تدشين حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت في أول تغريدة لها باللغة العبرية والعربية والإنجليزية: "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر. نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة. سلام/ شالوم".

والأحد الماضي، أدى آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف أيلول / سبتمبر الماضي.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي اليوم ذاته، صادق مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب، وهي الخطوة التي تأجل تنفيذها نظرا للإغلاق المشدد الذي شهدته إسرائيل خلال الفترة الماضية.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.