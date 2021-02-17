انقطاع الكهرباء عن كل محافظات لبنان بسبب العاصفة الثلجية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان منشور على الوكالة الوطنية للإعلام، إن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، وهو ما أدى لانفصال جميع المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

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وتابعت الهيئة اللبنانية، بقولها: "الفرق الفنية التابعة لنا، تواصل حاليا جهودها لإصلاح الأعطال، وإعادة تغذية الكهرباء تدريجيا لمختلف المناطق".

وتضرب عاصفة ثلجية لبنان، منذ صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر حتى بعد غد الجمعة.

وصاحب تلك العاصفة موجة من البرد القارس والصقيع الاستثنائي، ما أدى لتساقط كثيف للأمطال والثلوج، التي تسببت بدورها في قطع عديد من الطرق الجبلية، وتوقف العمل في الموانئ البحرية.