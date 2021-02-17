شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يأمر بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.

وتناولت الرسالة الخطية – وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - العلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التى تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.