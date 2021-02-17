ولى عهد أبوظبى يتلقى رسالة من فلاديمير بوتين خلال استقباله الرئيس الشيشانى

القاهرة - سامية سيد - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم /الأربعاء/ رسالة خطية من فلاديمير بوتين رئيس روسيا تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين ،إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، رمضان قاديروف رئيس الشيشان الذي سلم الرسالة له .



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالرئيس الشيشاني ،وحمله أطيب تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين وخالص تمنياته لروسيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والشيشان وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.



وهنأ رئيس الشيشان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ في مهمته العلمية التاريخي معربا عن شكره للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات لمساعداتها ومبادراتها الداعمة لدول العالم خلال ظروف جائحة "كورونا".

مثمناً الإمدادات الطبية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز جهود العاملين في قطاعات الرعاية الصحية في الشيشان في مواجهة الجائحة واحتواء آثارها.