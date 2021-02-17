شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يصادق على مشروع قانون لتعويض أضرار استخدام لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت لجنة الصحة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب التونسي، اليوم /الأربعاء/ على مشروع قانون متعلق بالمسئولية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس (كورونا) وتعويض الأضرار الناجمة عنها، وينص المشروع على أن يتم تحميل تعويضات الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد (كورونا) الحاصلة على رخصة ترويج على ميزانية الدولة التونسية.