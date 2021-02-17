شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين: ابنى استشهد فى قصف الأمريكان لمنزلى بـ11 صاروخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق أنها ستعود إلى العراق، مؤكدة أنها ستعود إلى بلادها يوما ما مضيفة : "هذا وطني وسأعود إليه".، كاشفة عن أسرار الأيام الأخيرة لها ولعائلاتها قبل هروبها من قصر الحكم في العراق إلى سوريا.

وكشفت ابنة الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين، فى لقاء خاص عبر قناة العربية، عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما من شخصيات وصفتها بـ"العميلة" التي تتنقل بين الدول العربية والغربية.

وتطرقت رغد إلى أن فقدان أحد أبنائها في القصف الأمريكي على العراق: "11 صاروخا سقطوا على بيتي، واستشهد أحد أبنائي"، وهنا انهارت ودخلت في البكاء.

وتوقفت رغد صدام حسين عند تفاصيل وداعها لبيتها في المزرعة، حيث ألقت نظرة أخيرة على الجدران والمنزل نفسه، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت متأكدة أنها لن تراه مجددا.

وأشارت إلى أن هروبها إلى سوريا تم بشكل غير شرعى وغير منظم بتدبير منها، موضحة أن اقامتهم في مدينة حلب السورية لم يدوم طويلا لعدة أسباب منها "عدم وجود حالة ود مع السوريين".

وأوضحت رغد ان الغزو الأمريكي إلى العراق بدءا من تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن البلاد مع انتخاب كل إدارة أمريكية جديدة تدخل في حالة حرب حتى انتهت باحتلال الدول الغربية للعراق عام 2003.