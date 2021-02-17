شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: جاهزون لاستقبال الاستثمارات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، جاهزية الحكومة الانتقالية لاستقبال الاستثمارات السعودية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وأشاد دقلو - في تصريح اليوم الأربعاء - بتطور العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية، معربا عن سعادته بلقاء وزير الدولة للشئون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم في الخرطوم.