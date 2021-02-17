شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: بيروت تعمل بأقصى سرعة ممكنة من أجل استيراد لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم التقى وزير الصحة اللبناني بالسفير الروسي اليوم الأربعاء، وبحثا سبل استقدام اللقاح الروسي إلى لبنان في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات

ولفت وزير الصحة اللبناني أن لبنان يعمل بأقصى سرعة ممكنة من أجل استيراد اللقاح، متابعا: سنعمل في غضون أسبوع أو أسبوعين لإبرام اتفاقية ليتسنى حينها استقدام اللقاح وذلك بعد تقدير كمية اللقاحات التي سيتم الاتفاق عليها وتواريخ الحصول عليها.

وأكد وزير الصحة اللبناني ضرورة أن تكون هناك وفرة في كمية اللقاحات في الشحنات الأولى التي ستصل إلى لبنان، في وقت أكدت فيه السلطات الصحية اللبنانية حاجة البلاد إلى مليوني جرعة إضافية، بعد الاتفاقات السابقة التي تم عقدها وتأمن بموجبها أكثر من ستة ملايين جرعة من لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، مستطردا: في ظل منح اللقاح الروسي الفعال والمميز إذن الاستعمال الطارئ، كان هناك عدة خيارات.

واستطرد وزير الصحة اللبناني: "خلال الأسابيع الماضية، حاولنا استيراد اللقاح عبر الشركات الخاصة ولكن الأمر لم ينجح لأن هناك قرارا من صندوق الاستثمار الروسي للتعاون فقط عبر وزارة الصحة العامة ولأن ظروف نقل اللقاح تتطلب ضمان حرارة "-18" ما يحتم الحاجة إلى مراقبة وزارة الصحة العامة لطريقة الاستيراد والتوزيع وتلقيح الفئات المستهدفة".