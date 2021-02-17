شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجوف» يضبط شخصاً قاد مركبة مظللة بدون لوحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الجوف من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبة مظللة وبدون لوحات. وأوضحت إدارة المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر «مرور الجوف» يضبط شخصاً قاد مركبة مظللة بدون لوحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.