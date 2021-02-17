شكرا لقرائتكم خبر عن تكييف المسجد النبوي.. أكبر مشروع في العالم يدار بأحدث الأنظمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن أكبر مشروع لتكييف المسجد النبوي، والذي يعد أكبر مشروع تكييف في العالم ويدار بأحدث الأنظمة العالمية.

وقبل توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد –رحمه الله- للمسجد النبوي كانت مكيفات المسجد النبوي تعتمد على المكيفات الجدارية المحدودة والمراوح السقفية المعلقة، وبعد التوسعة تم إنشاء أكبر مشروع تكييف في العالم ويدار بأحدث الأنظمة العالمية حيث تقع محطة التكييف المركزية على بعد ٧ كيلو متر من المسجد النبوي.

المحطة المركزية لتبريد الهواء

يوجد بالمشروع أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم لإيصال الهواء البارد حيث تعمل منظومة التكييف بالبدء بتبريد المياه بالمحطة المركزية ويوجد بها ٦ مبردات سعة كل مبرد ٣٤٠٠ طن تبريدي ويتم تبريد المياه إلى ٥ درجات مئوية، ومن ثم يتم دفع المياه المبردة عبر أنابيب معزولة قطرها ٩٠ سم بطول نفق الخدمات إلى أن تصل إلى بدروم المسجد النبوي.

151وحدة لمناولة الهواء

كما يتم توزيع المياه بشكل متناسق وبتحكم آلي إلى ١٥١ وحدة مناولة الهواء التي تعمل بالتبادل الحراري مع المياه المبردة بدورها تدفع الهواء المبرد إلى المسجد النبوي عبر مجاري تكييف متصلة بالأعمدة داخل المسجد النبوي، وبعد ذلك تعود دائرة المياه إلى المحطة عبر أنابيب معزولة أيضاً بنفق الخدمات إلى أن تصل إلى المبردات لتكتمل دورة تبريد المياه.

تكييف الحرم القديم

يتم تكييف الحرم القديم بنفس الطريقة عن طريق وحدات مناولة الهواء ولكن لا يوجد رجيع لهواء التكييف اطلاقاً وكذلك تم تزويد الروضة الشريفة والمنطقة المجاورة لباب جبريل ببعض المكيفات المنفصلة لتحسين التكييف.

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الصيانة على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بدعم وجهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين.