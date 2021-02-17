شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع إثر تصادم سيارتين على طريق مكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق مكة المكرمة غرب العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث مروري مروع بين سيارتين.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، الحادث، حيث قامت الفرق الإسعافية بنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لقناة “العربية”.

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو وثقت من خلاله حادث التصادم بين السيارتين، ومباشرة الجهات المعنية للحادث، فيما لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان بشأن الحادث حتى الآن.