شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الطريق الدائري الشمالي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد الطريق الدائري الشمالي في الرياض مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع توقع تقلبات جوية تتمثل في هطول أمطار ورياح نشطة وغبار غدا الخميس، بمشيئة الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(حائل، القصيم، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية،المدينة المنورة). كما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث امتاز ، وحالة البحر مائج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.