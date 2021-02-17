قلق إسرائيلي من إمكانية نشر إيران 200 صاروخ طويل المدى في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست"، مساء اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد التورات بين تل أبيب وظهران.

وقالت الصحيفة إنه يُعتقد بالفعل أن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل.

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وترى "جيروزاليم بوست" أن المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل هو محاولة منع رد انتقامي مباشر للجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وصعدت إسرائيل، بحسب تقارير، من هجماتها على البنية التحتية الإيرانية في سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وفي صباح يوم الاثنين، ورد أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافا بالقرب من دمشق، وهي ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع.

وجاءت الغارة المنسوبة لإسرائيل، غداة إعلان تل أبيب عن إطلاق مناورات عسكرية مفاجئة تغطي المنطقة الشمالية لإسرائيل بأكملها.

وانطلقت تدريبات "وردة الجليل"، لفحص مدى جاهزية القوات الجوية الإسرائيلية على خوض حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.

لا تعتقد إسرائيل حاليا أن "حزب الله" مهتم بحرب جديدة، لكن المخابرات العسكرية (أمان) ترى أن هناك فرصة كبيرة نسبيا لـ "أيام قليلة من القتال" بين الجيش الإسرائيلي والمنظمة اللبنانية.

ويسود التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" منذ يوليو/تموز الماضي، إثر الإعلان عن مقتل أحد عناصر الحزب في قصف جوي منسوب لإسرائيل قرب مطار دمشق الدولي.