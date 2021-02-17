الأردن... عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص لسوء الطقس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رم" أن وزارة العمل الأردنية، دعت مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظراً للظروف الجوية الاستثنائية يوم الخميس الموافق 2021/2/18.
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وبين أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يسكل مخالفة لأحكام قانون العمل.
يذكر أن الخصاونة كان قد قرر جعل العمل داخل المصالح الحكومية بالحد الأدنى من الموظفين، تجنبا لحالات التكدس المسببة لانتقال العدوى.
وبحسب موقع "عمون" فقد وجه الخصاونة تعميما إداريا يقضي باتخاذ الإجراءات الصارمة لتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل اعتبارا من أمس الثلاثاء.