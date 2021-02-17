لماذا تأخر رد قطر على دعوة البحرين لعقد مباحثات ثنائية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، خلال لقاء برلماني حكومي مشترك عن بعد، بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى البحرينيين، نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البحرينية.

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وقال الزياني خلال اللقاء إن البحرين تبذل جهودا كبيرة لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتابع بقوله: "أما عن الدعوة بشأن عقد مباحثات ثنائية مع قطر، فقد اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون، أن سبب تأخر الرد القطري، هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة الى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".

واستمر الزياني بقوله: "بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية".

وقال وزير الخارجية البحريني: "لا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين، لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة".

كان وزير الخارجية البحريني قال، يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، إن الدوحة لم تُبدِ بعد البيان الختامي أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع المنامة.

وأضاف الزياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا": "إن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات".