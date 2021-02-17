شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل حركة المرور على شواطئ جدة لطرق بديلة عقب ارتفاع منسوب مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حولت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة حركة المرور في الواجهة البحرية بالتعاون مع أمانة جدة، إلى طرق بديلة احترازياً. وجاء هذا الإجراء، بعد ارتفاع أمواج البحر وتغطيتها الطرق المجاورة للشاطئ، نتيجة الأجواء التي تشهدها المحافظة، بحسب “عكاظ”. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ارتفاع منسوب مياه البحر بأحد شواطئ جدة جراء، شدة الرياح السطحية عليها.

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