شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من وزير الطاقة لمنتجي النفط في ظل انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نصيحة مهمة إلى منتجي النفط في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا، مؤكداً أنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف: “نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام لكن هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر”.

ولفت إلى أنه حذر من الأثر المحتمل لهذه الجائحة على أسواق البترول وشدد على ضرورة اليقظة والتحرك.