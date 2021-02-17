وزيرة مصرية تكشف ما تنفقه الدولة على المواطن حتى سن الـ 70

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، وفق ما أفادت به وزيرة التخطيط هالة السعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد.

وقالت السعيد، لدى حديثها عن تأيثر الزيادة السكانية على التنمية في مصر، إن الفرد يكلف الدولة منذ الولادة وحتى بلوغه سن الـ70 عاما مليونا ونصف المليون جنيه (نحو 96 ألف دولار).

وشددت الوزيرة على أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، مشيرة إلى أن نصيب الفرد يقل بسبب النمو السكاني.

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات النمو السكاني بإجراءات تحفيزية، كاشفة النقاب عن أن محافظات صعيد مصر من أكثر المحافظات التي تشهد تزايد معدل الإنجاب، وأن هناك أسر تنجب 10 و12 طفلا، وفق قولها.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لم تصل حتى الآن لمعدلات خفض الزيادة السكانية المنشودة.

وأوضح السيسي أن معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات.

وأضاف أن الأحوال المعيشية لا تشهد تحسنا، "ونحتاج إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية"، وشدد على أن التعريف بخطورة النمو السكاني مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، مؤكدا أن "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".