توجيه مباشر من الملك سلمان وولي العهد... تفاصيل زيارة الضيف رفيع المستوى للسودان

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف القطان زيارته للسودان بأنها "من أنجح الزيارات التي قام بها منذ تعيينه وزيراً عام 2018"، حيث التقى خلالها برئيس المجلس السيادي السوداني ونائبه ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير المالية، حسبما ذكرت صحيفة "السوداني".

© REUTERS / RONEN ZVULUN

ونقل قطان، تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتهنئتهما بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال قطان إن زيارته للخرطوم جاءت بتوجيه مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات بين البلدين ووقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية .

وقال قطان إن اللقاء تناول أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة المشاريع الاستثمارية وكيفية الدخول في مشاريع استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز، منوها إلى أن هذه المشاريع تحتاج الى دراسات جادة وتبادل للزيارات .

وأكد الوزير السعودي أن السودان لديه مشاريع زراعية عملاقة تستطيع أن تساهم في تغطية احتياجات السعودية ومنطقة الخليج.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.