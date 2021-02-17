شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من دقيقة.. تعرف على حقوق عمال الخدمة المنزلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن حقوق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي من بينها عدم تكليفهم بعمل غير المتفق عليه في العقد.

وأضافت الهيئة عبر فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه من بين حقوق العمالة المنزلية ألا تؤجر خدمته أو يعمل لحسابه الخاص، وعدم تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته.

واشتملت حقوق العامل أيضاً على تسليمه راتباً شهرياً، وتأمين سكن ملائم له، وتقديم الرعاية الصحية له، وألا تقل الراحة اليومية عن 9 ساعات.

وتضمنت الحقوق إعطائه إجازة شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ودفع تذكرة سفر عند العودة إلى بلده، ومكافأة أجر شهر إن أمضى 4 سنوات متتالية.