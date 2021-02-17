شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح حكم الشراء من التطبيقات داخل المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الشيخ سعد الخثلان، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم الشراء من التطبيقات داخل المسجد.

وأكد “الخثلان” عدم جواز عقد البيع والشراء داخل المساجد، مشيراً إلى أن المساجد دور للعبادة وللعلم، وقد قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “‏إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ”.

وأضاف سعد الخثلان أنه يجوز للمرء أن يطلب طلباً فقط دون شراء داخل المسجد، مؤكداً أنه لا يجوز ممارسة التجارة فيها.