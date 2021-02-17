شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوافق على تنظيم جديد لحركة السير في عقبة ضلع مساء يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير – أحمد المحلي:

صدرت موافقة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ،وبالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة على توحيد اتجاه حركة السير في عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان.

ويكون اتجاه حركة السير بإتجاه الطلوع من مركز الضبط الأمني بقرضة وصولًا إلى مدينة أبها، وذلك بدءاً من الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الواحدة صباحاً كل يوم جمعة فقط خلال موسم الشتاء.

جدير بالذكر أن ذلك التنظيم يأتي تسهيلًا لحركة السير وتجنبًا للتكدس في أعلى العقبة .