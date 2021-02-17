شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوافق على تنظيم جديد لحركة السير في عقبة ضلع مساء يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير – أحمد المحلي:
صدرت موافقة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ،وبالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة على توحيد اتجاه حركة السير في عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان.
ويكون اتجاه حركة السير بإتجاه الطلوع من مركز الضبط الأمني بقرضة وصولًا إلى مدينة أبها، وذلك بدءاً من الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الواحدة صباحاً كل يوم جمعة فقط خلال موسم الشتاء.
جدير بالذكر أن ذلك التنظيم يأتي تسهيلًا لحركة السير وتجنبًا للتكدس في أعلى العقبة .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوافق على تنظيم جديد لحركة السير في عقبة ضلع مساء يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.