بعد تعليقها لنحو عام...هيئة الطيران المدني في الإمارات ترفع الحظر عن طائرات "بوينغ 737 ماكس"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن مدير الهيئة سيف السويدي، قوله إنه "تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء".

وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، في حين دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شركة "بوينغ" إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذي واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.

وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعا بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار، ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.

ويقول مسؤولو شركات الطيران إن أي قرارات جديدة مفاجئة ربما تسبب مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.

وتم حظر تحليق الطائرة في مختلف أنحاء العالم، في منتصف مارس/ آذار، بعد تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس، في أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار، مما أدى لمقتل 346 شخصا.