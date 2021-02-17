اخبار الخليج

جمعيات مغربية تدين تهجم قناة "الشروق" الجزائرية على مؤسسات المملكة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، قالت هذه الجمعيات والفعاليات المدنية التي تشتغل في صفوف الجالية المغربية المقيمة في تونس، في بيان، إن ما بثته هذه القناة بـ"أسلوب بذيء ومنحط، هو عمل مدان لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام".

وأكدت كل من "جمعية مبرة محمد الخامس"، و"ودادية العمال والتجار المغاربة بتونس"، و"جمعية الجالية المغربية المقيمة بتونس"، و"جمعية المواطنين المغاربة القاطنين بولاية قفصة"، و"جمعية النهوض بالجالية المغربية بتونس"، و"جمعية الصداقة للجالية المغربية بتونس"، أن "كل مس بشخص ملكنا محمد السادس هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه"، محذرة من "مغبة التمادي في هذا الأسلوب المستفز".

© AP Photo / Uncredited

وأضافت: "هذا العمل الأرعن الذي أريد به المس بثوابت المملكة وأحد رموزها السيادية، في شخص جلالة الملك محمد السادس، هو محاولة يائسة للإساءة إلى مشاعر الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري".

وأكدت استمرارها في الدفاع عن وحدة المملكة، ومساندتها لمؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، داعية "العقلاء بالشقيقة الجزائر إلى استخلاص العبر والمساهمة في ردم الهوة التي يسعى البعض جاهدا لحفرها وتعميقها بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري أمام سبل الاجتهاد لبناء مستقبل مشترك واعد مشترك يجمع شعوب المغرب الكبير".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا