تحريات الشرطة المصرية بشأن حادث سيارة عمرو أديب

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت التحريات، بحسب ما جاء في موقع "الوطن" المصري، أن "الحادث عبارة عن تصادم عادي لا يحمل أي دوافع جنائية".

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وأشارت التحريات إلى أن "الإعلامي كان يسير بسيارته على محور دهشور، وأثناء تخطيه سيارة كانت تسير أمامه فوجئ بسيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز تخرج من مطعم واحة خطاب، فاصطدم بها من الخلف".

وأكدت التحريات أن "أديب أصيب بكدمات متفرقة ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد وتلقى الإسعافات الأولية، وأجريت له الفحوصات حتى تبين أنه ليس به أي إصابات بالغة أو نزيف داخلي، وبعدها غادر المستشفى على قدميه بصحة جيدة بناء على رأي الأطباء، ولم يوجه للسائق ومساعديه أي اتهامات، وقال إن الحادث قضاء وقدر".

ولفتت التحريات أيضا أن السيارة التي اصطدم بها أديب، كانت سيارة نقل وكان فيها 3 أشخاص وهم السائق ومساعداه وجميعهم كانوا في كابينة السائق.

وأكدت التحريات: "أنهم (السائق ومساعديه) لم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأن إصابتهم كانت طفيفة عبارة كدمات سطحية لم تسفر عن أي جروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم فأجريت الإسعافات الأولية للسائق في مستشفى دار الفؤاد، بينما نقل مساعداه إلى مستشفى زايد التخصصي".

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من سلامتهم الصحية اصطحبتهم الشرطة إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة.