شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: الحكومة ماضية فى استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن حكومة بلاده ماضية في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون.

وذكر مكتب الرئيس العراقي في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء أن صالح التقى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها؛ بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي، فضلًا عن استعراض التطورات في العراق والمنطقة.

وأوضح صالح أن الحكومة ماضية قدمًا في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية أيضًا في حماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقًا للمواثيق والأعراف الدولية.