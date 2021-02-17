شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفع الحظر المفروض على طائرة بوينج ماكس 737 وتعيدها للخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إنه تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

وأضاف السويدي أن رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفائها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات ذكر السويدي أن الإصدار النهائي للقرار يتضمن سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة للطائرات البوينغ 737 ماكس وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة " MCAS " وتحديث إجراءات تدريب الطيارين واختبار جاهزية التشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة بالإضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.

وأضاف أن قرار السلامة يشمل أيضًا .."المتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها "من طائرات البوينغ 737 ماكس الأجنبية والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.

وأكد السويدي الالتزام الدائم من الهيئة العامة للطيران المدني بضمان العودة الآمنة للطائرة إلى أجواء الدولة واستمرارها في مراقبة العمليات التشغيلية.