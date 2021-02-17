شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تواصل إطلاق قذائف للتصدى لأى هجوم صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأمريكية فى بغداد تواصل إطلاق قذائف منظومة (crm)، وقال المصدرالأمنى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) إن "صافرات الانذار انطلقت بالسفارة الامريكية المتوجودة في العاصمة العراقية بغداد وشغلت منظومة الـcrm كممارسة امنية"، مؤكدا استمرار اطلاق قذائف منظومة الـ crm حتى الآن ".