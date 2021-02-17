شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تكشف عن صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلى بوساطة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية ، كاشفة عن إطلاق سراح سوريين اثنين مقابل فتاة إسرائيلية.

كانت سوريا أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء الاحتلال الإسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية، كما لن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية - في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وأوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعاناً منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الاعتداء مجددا على الأراضي السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق.