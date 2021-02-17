شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، بأن 22 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وكان 127 مستوطنا إسرائيليا،اقتحموا الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.