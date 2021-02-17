شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على أحد الإرهابيين فى الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين فى مدينة الرمادى، وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أنه تأكيدًا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 39 من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي في محافظة الأنبار.