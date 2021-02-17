شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر طائرة مفخخة للحوثيين في أجواء اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التليفزيون السعودي، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.، كان التحالف العربى في اليمن، أكد فى وقت سابق، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.



وقال التحالف العربى في اليمن، إن محاولات الاعتداء المتعمدة والممنهجة على المدنيين تمثل جرائم حرب، وتابع التحالف العربى في اليمن: نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.