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فلسطين تسجل 1432 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، تسجيل 1432‬‬ إصابة جديدة بفيروس وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 153 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وبيوت العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 193376 تعافى منهم 179194 وتوفي 2147.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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